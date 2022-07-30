Luan Peres, Fenerbahçe taraftarına seslendi

Fenerbahçe , Marsilya'dan 5 milyon 225 bin Euro bonservisle kadrosuna kattığı Luan Peres'le 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan 28 yaşındaki Brezilyalı stoper, Fenerbahçe'ye geldiği için çok mutlu olduğunu belirtti, ''Çok mutluyum. Benim için büyük bir keyif böyle büyük bir kulübün parçası olmak. Yarın idmana çıkmak için sabırsızlanıyorum.'' dedi.

Sarı Lacivertli ekip taraftarlarına seslenen Peres, ''Bu kulübün ne kadar büyük olduğunun farkındayım. Beklentinin de farkındayım. Onlara kendimi sahada göstereceğim.'' diyerek sözlerini tamamladı.











