Löw Türkiye maçı sonrası 9 oyuncu değiştirdi

Almanya teknik direktörü Joachim Löw, UEFA Uluslar Ligi'nde kritik Ukrayna maçına farklı bir kadro ile çıktı. A Milli Futbol Takımı ile 3-3 berabere kalan takımdan sadece Rüdiger ve Draxler'i ilk 11'e alan deneyimli teknik adam, geniş çaplı bir değişime gitti ve toplam 9 oyuncuyu değiştirdi.

Türkiye karşısında maça Leno, Koch, Henrichs, Neuhaus, Draxler, Brandt, Waldschmidt, Schulz, Rüdiger, Emre Can ve Havertz ile çıkan Löw, Ukrayna karşısında Neuer, Halstenberg, Ginter, Kimmich, Draxler, Kroos, Klostermann, Süle, Rüdiger, Goretzka ve Gnabry ile başladı

Uluslar Ligi'nde ilk iki maçını kazanamayan Almanya, Ukrayna karşısında son dakikalara 2-1 önde girdi







