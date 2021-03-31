Adı Fenerbahçe ile anılan Alman teknik direktör Joachim Löw ile ilgili İspanyol basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

AS Gazetesi'nde yer alan habere göre, EURO 2020 sonrasından Almanya'dan ayrılacak olan Löw, Real Madrid'in başına geçebilir. Zinadine Zidane'nin Real Madrid'de 2022'ye kadar sözleşmesi devam etmesine rağmen Başkan Fiorentino Perez, takımın başına Joachim Löw'ü getirmeyi planlıyor. Löw'ün yardımcılığına da Real Madrid'in alt takımını çalıştıran kulüp efsanesi Raul yapacağı düşünülüyor.

Real Madrid ile adı anılan 61 yaşındaki teknik direktörün şimdiden İspanyolca derslerine başladığı belirtildi.

2020 Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Almanya'dan ayrılcağını açıklayan Joachim Löw'ün teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe ile de uzun süredir adı anılıyor.