Son dönemlerde özellikle internet üzerinde çok fazla duyulmaya başlanan Low carb diyeti, pek çok insanın ilgisini çekti. Düşük karbonhidrat ve yüksek yağ ile protein beslenme şekli üzerine ele alınan bir diyet olarak söylenebilir. İçerisine belli başlı bazı besin kaynakları giriş yapar. Bir nevi ketojenik diyete de benzediğini söylemek mümkün. Ancak buradaki fark ketojenik diyet içerisinde protein miktarı düşüktür. Low carp diyetindeyse protein miktarı yağ ile beraber yüksek oranda sağlanır. Belirlenmiş diyet listesi üzerinden uygulandığı takdirde, önemli oranda kilo verme şansı elde edilebilir.

Low carb diyeti nasıl yapılır?

Aslında bir şablon olarak öne çıkan low carb diyeti, düşük karbonhidrata sahip besin kaynaklarını fazla almaktan geçer. Alınan diyet listesi üzerinden protein ve yağ oranı yüksek besin kaynakları tüketilir. Nişasta ve şeker gibi önemli karbonhidrat kaynağına sahip besinler ise mümkün olduğu kadar diyette yer almaz. Her ne kadar genel bir şablon olarak öne çıksa dahi elbette diyetin bir sistemi bulunmaktadır. Belli bir hedef temel alınmalı ve buna mümkün olduğu kadar uyulmalıdır. Buradaki temel amaç yapılandan daha az kalori almaktır. Böylece istenilen oranda kilo kaybı ile beraber ciddi yağ yakımı sağlanmış olur.

Low carb diyeti ile zayıflamak için örnek diyet listesi

Doğru beslenme planı ile beraber ele alınacak low carb diyeti, belirli bir süre içerisinde istenilen fit görünüme kavuşma şansı sağlamaktadır. Üstelik tamamen sağlıklı besin kaynakları ile beraber doğru şekilde kilo verme şansı elde edilebilir.

Kahvaltı:

- 2 adet yumurta,

- 4 tane jambon,

- 5 adet zeytin,

- 50 gram değerinde beyaz peynir,

- Hindistan cevizi yağı ile kavrulmuş 1 kase ıspanak,

Öğle yemeği:

- Kabak ve sote brokoli,

- 150 gram değerinde hindi,

- Farklı çeşitlerde yeşil salata,

- 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile hardal,

Akşam yemeği:

- 100 gram değerinde somon,

- Kaşar peyniri eşliğinde kuşkonmaz,

Aperatif yiyecekler:

- 50 gram miktarında kurutulmuş et,

- 1 tabak yoğurt,

- 1 adet yeşil elma,

Bu diyete gün içerisinde uyulduğu takdirde doğru kilo kaybı elde edilebilir. Besin kaynakları içerisine ayrıca farklı protein ve yağ içeriğine sahip yiyecekler katılarak diyet hazırlanabilir.

Low carb diyetinin sağladığı faydalar nelerdir?

Düşük karbonhidrat üzerinden yüksek protein ve yağ alımı ile gerçekleştirilen bu diyet, önemli oranda kalori yakımı imkanı vermektedir. Belirli bir süre içerisinde sağlıklı ve hızlı kilo verme olanağı tanıyor. Ayrıca sağladığı pek çok fayda ile yine öne çıkan avantajları bulunmaktadır.

- Yağ yakma ile beraber yüksek oranda kalori kaybı sağlar,

- Tip 2 diyabet hastaları için tedavi konusunda önemli potansiyel teşkil eder,

- Vücut geliştirme sporcuları için yarışma dönemleri önemli faydalar sağlar,

- Mide krampları ile gazı azaltır,

- Migren ve epilepsi hastalarındaki semptomlar düşer,

- İnsülin ile bağlantısı olduğun için kan basıncını dengeler,

Eğer ki kronik bir hastalığınız veya da bir rahatsızlığınız yoksa low carb diyetini uygulayabilir ve sağlıklı şekilde kilo kaybı yaşayabilirsiniz. Böylece arzu ettiğiniz fit vücuda kavuşabilir ve güzel görünüm elde etme şansını yakalayabilirsiniz.

Low carb diyetini kimler uygulayamaz?

Genel olarak sağlıklı her birey aşırıya kaçmamak süreciyle low carb diyetini uygulayabilir. Ancak bazı istisnai durumlar karşısında bu diyetten uzak durulması gerekmektedir.

- Hamileler ile 6 aylık süreç içerisinde emziren anneler,

- Şeker hastaları,

- Gelişme çağında olan çocuklar,

- Böbrek hastalığı yaşayan kişiler,

Bunların dışında her birey püf noktalara dikkat etmek suretiyle herhangi bir sorun yaşamadan bu diyeti uygulayabilir. Tabii bunu gerçekleştirmeden önce olası bir hastalığınızın bulunup bulunmadığına dair doktora görünmeniz önemlidir.

Low carb diyetinde dikkat edilmesi gerekenler

Low carb diyeti son dönemlerin en popüler kilo verme yöntemleri arasında yer almaktadır. Ancak bu diyeti ele alırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar mevcut. Örneğin düşük karbonhidrat üzerinden bir diyet olduğu için vitamin, lif ve mineral kaynaklı düşüş yaşanabilir.

Bunların önüne geçebilmek için bol oranda sebze meyve tüketimi sağlanmalıdır. Özellikle yeşil sebzelerin kalorisi düşüktür ve vücudun istediği mineral ve vitaminleri sağlar. Diğer yandan diyet esnasında bol su içilmesi büyük öneme sahiptir.