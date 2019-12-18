Los Angeles Lakers’ın deplasman galibiyeti serisi bitti

Indiana Pacers’a 105-102 yenilen Los Angeles Lakers’ın 14 maçlık deplasman galibiyeti serisi sona erdi.
Pacers’ta Domantas Sabonis, 26 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparak galibiyetin mimarı oldu.
Lakers’ta LeBron James ise 22 sayı, 9 ribaunt ve 9 asistlik performans sergiledi.
NBA’e 9 maçla devam edilecek.
Sonuçlar
Charlotte Hornets-Sacramento Kings: 110-102
Indiana Pacers-Los Angeles Lakers: 105-102
New York Knicks-Atlanta Hawks: 143-120
New Orleans Pelicans-Brooklyn Nets: 101-108
Utah Jazz-Orlando Magic: 109-102
Los Angeles Clippers-Phoenix Suns: 120-99