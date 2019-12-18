Los Angeles Lakers’ın deplasman galibiyeti serisi bitti

Indiana Pacers’a 105-102 kaybeden Los Angeles Lakers’ın 14 maçlık deplasman galibiyeti serisi sona erdi.

18 Aralık 2019, Çarşamba 11:07
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Los Angeles Lakers’ın deplasman galibiyeti serisi bitti

Indiana Pacers’a 105-102 yenilen Los Angeles Lakers’ın 14 maçlık deplasman galibiyeti serisi sona erdi.

Pacers’ta Domantas Sabonis, 26 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparak galibiyetin mimarı oldu.

Lakers’ta LeBron James ise 22 sayı, 9 ribaunt ve 9 asistlik performans sergiledi.

NBA’e 9 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Sacramento Kings: 110-102

Indiana Pacers-Los Angeles Lakers: 105-102

New York Knicks-Atlanta Hawks: 143-120

New Orleans Pelicans-Brooklyn Nets: 101-108

Utah Jazz-Orlando Magic: 109-102

Los Angeles Clippers-Phoenix Suns: 120-99

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