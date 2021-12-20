NBA ekiplerinden Los Angeles Lakers'a yıldız basketbolcu Anthony Davis'ten kötü haber. Başarılı basketbolcu sakatlığı nedeniyle parkelerden en az 1 ay uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sol dizinden sakatlanan Anthony Davis'in en az 4 hafta forma giyemeyeceği, yıldız basketbolcunun durumunun bu sürenin ardından takım doktorları tarafından tekrardan değerlendirileceği duyuruldu.

Anthony Davis bu sezon 23.3 sayı, 9.9 ribaund ve 2.9 asist ortalamaları ile mücadele ediyordu. Los Angeles Lakers Batı Konferansı'nda 16 galibiyet ve 14 yenilgi ile 6. sırada yer alıyor.



