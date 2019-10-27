Los Angeles Lakers, Utah Jazz karşısında siftah yaptı: 95-86

NBA’de sezona şampiyonluk hedefi ile giren Los Angeles Lakers, konuk ettiği Utah Jazz’ı 95-86 yenerek 2. maçında sezonun ilk galibiyetini aldı.

Lakers’ın süperstarı LeBron James, mücadeleyi 32 sayı, 10 asist ve 7 ribaunt ile tamamlayarak maçın yıldızı oldu. Utah’ta ise Donovan Mitchell’in 23 sayısı yenilgiyi önlemeye yetmedi.

NBA’de alınan toplu sonuçlar ise şu şekilde oldu:

Boston-Toronto: 112-106, Charlotte-Minnesota: 99-121, Brooklyn-NY Knicks: 113-109, Pelicans-Dallas: 116-123, Memphis-Chicago: 102-110, Oklahoma-Washington: 85-97, Denver-Phoenix: 108-107, Sacramento-Portland: 112-122.