Los Angeles Times’tan Broderick Turner’ın haberine göre; Son şampiyon Lakers, sözleşmeleri sona eren Markieff Morris ve Dwight Howard ile yeni kontrat imzalamak istiyor. ESPN’den Adrian Wojnarowski’ye göre; Lakers geçtiğimiz gün Oklahoma City Thunder‘dan Dennis Schröder’i Danny Green ve 28. sıra draft hakkı karşılığında kadrosuna kattı. New York Times’tan Marc Stein’e göre bu hamle Lakers’ın Rajon Rondo ile yolları ayıracağına bir işaret.

Dwight Howard geçtiğimiz sezon 7.5 sayı – 7.3 ribaund ve 0.7 asist ortalamaları ile mücadele etmişti. Markieff Morris ise 58 maçta 9.7 sayı – 3.8 ribaund ve 1.3 asist ortalamalarına imza atmıştı.(Eurohoops)



