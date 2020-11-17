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Los Angeles Lakers, Markieff Morris ve Dwight Howard hakkında kararını verdi

NBA’in son şampiyonu Los Angeles Lakers kadrosunu Dennis Schröder ile güçlendirirken sözleşmeleri biten Dwight Howard ve Markieff Morris’le ilgili de karar verildi.

17 Kasım 2020, Salı 21:20 Son Güncelleme:
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Los Angeles Lakers, Markieff Morris ve Dwight Howard hakkında kararını verdi

Los Angeles Times’tan Broderick Turner’ın haberine göre; Son şampiyon Lakers, sözleşmeleri sona eren Markieff Morris ve Dwight Howard ile yeni kontrat imzalamak istiyor. ESPN’den Adrian Wojnarowski’ye göre; Lakers geçtiğimiz gün Oklahoma City Thunder‘dan Dennis Schröder’i Danny Green ve 28. sıra draft hakkı karşılığında kadrosuna kattı. New York Times’tan Marc Stein’e göre bu hamle Lakers’ın Rajon Rondo ile yolları ayıracağına bir işaret.

Dwight Howard geçtiğimiz sezon 7.5 sayı – 7.3 ribaund ve 0.7 asist ortalamaları ile mücadele etmişti. Markieff Morris ise 58 maçta 9.7 sayı – 3.8 ribaund ve 1.3 asist ortalamalarına imza atmıştı.(Eurohoops)


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