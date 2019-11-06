Los Angeles Lakers, LeBron James’le kazanmaya devam ediyor

NBA’e 6 maçla devam edildi. Sezonun formda takımlarından Los Angeles Lakers, konuk olduğu Chicago Bulls’u 118-112’lik skorla geçerek Batı Konferansı’nda liderliğini sürdürdü.

Sezonun 6. galibiyetine uzanan Lakers’ta LeBron James 30 sayı, 11 asist ve 10 ribauntla "triple-double" yaptı. Anthony Davis 15 sayı ve 7 ribaunt, Quinn Cook 17, Kyle Kuzma 15 sayıyla skora destek oldu.

Bu sezon 6. kez kaybederek Doğu Konferansı’nda 14. sıraya kadar gerileyen Bulls’ta Zach LaVine 26 sayı, 7’şer ribaunt ve asist üretti. Otto Porter ve Coby White 18’er sayı, Wendell Carter 11’er sayı ve ribauntla oynadı.

Cedi Osman’dan 12 sayı

Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Boston Celtics, ağırladığı milli oyuncu Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers’ı 119-113 mağlup etti.

Elde ettiği 5 galibiyetle konferansında ikinci sıraya kadar yükselen Celtics’te Gordon Hayward 39 sayıyla kariyeri rekorunu yenilerken, 8 asist ve 7 ribauntla maçı tamamladı. Kemba Walker 25 sayı ve 8 ribaunt, Jayson Tatum 18 sayıyla skora katkı sağladı.

Bu sezon 5. kez kaybeden Cavaliers’ta Colin Sexton 21 sayıyla takımının en skoreri olurken, Tristan Thompson 19 sayı ve 13 ribaunt, Kevin Love 17 sayı ve 9 ribaunt, maça ilk 5’te başlayarak 32 dakika sahada kalan Cedi Osman ise 12 sayı, 5 ribaunt, 3 asist ve 1 top çalmalık performans sergiledi.

NBA’de yarın 9 maç oynanacak.

Sonuçlar:

Cleveland Cavaliers-Boston Celtics: 113-119

Charlotte Hornets-Indiana Pacers: 122-120

Atlanta Hawks-San Antonio Spurs: 108-100

Chicago Bulls-Los Angeles Lakers: 112-118

Oklahoma City Thunder-Orlando Magic: 102-94

Denver Nuggets-Miami Heat: 109-89

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