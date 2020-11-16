NBA'de son şampiyon Los Angeles Lakers, kadrosunu çok önemli bir isimle güçlendirmeye hazırlanıyor. Lakers, takas hareketliliği henüz başlamamışken Dennis Schröder'i kadrosuna katmak adına Oklahoma City Thunder ile anlaşma sağladı.

Sağlanan anlaşmaya göre Los Angeles Lakers, Danny Green ve bu sezonun draftındaki 28. sıra hakkını Oklahoma City Thunder'a gönderirken Alman oyun kurucu Dennis Schröder'i kadrosuna katacak. Anlaşmanın resmen açıklanması bekleniyor.

Sözleşmesinin son yılına girecek olan Schröder, geçtiğimiz sezon Oklahoma City formasıyla 18.9 sayı ortalaması yakalamıştı.