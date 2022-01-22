Bu sezon Batı Konferansı'nı sekizinci sırada tamamlayarak Play-off'ların dışında kalan Los Angeles Galaxy kadrosunu güçlendirmek istiyor.

ESPN'de yer alan habere göre, L.A. Galaxy'nin Juventus'tan Douglas Costa'yı kadrosuna katmaya yakın olduğunu ancak anlaşmanın tam olarak tamamlanmadığı belirtildi.

Mayıs ayında Juventus'tan Gremio'ya kiralık olarak giden Douglas Costa'nın sözleşmesi Gremio'nun küme düşmesiyle feshedilmişti.

Profesyonel futbol kariyerine Gremio'da başlayan Douglas Costa, Brezilya ekibindeki ikinci döneminde 28 maçta süre alırken 3 gol ve 2 asist kaydetti.