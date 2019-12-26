Los Angeles derbisini Clippers kazandı. Batı Konferansı’nda Los Angeles Clippers, son periyottaki etkili savunmasının da yardımıyla konuk olduğu Los Angeles Lakers’ı 111-106 mağlup etti. Bu sezon 23. kez sahadan galip ayrılan Clippers’ta Kawhi Leonard 35 sayı ve 12 ribaunt, Montrezl Harrell 18, Paul George 17 sayıyla takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Son dönemdeki kötü gidişatını sürdürerek üst üste 4. maçını kaybetmesine rağmen konferansında liderlik koltuğunda oturmaya devam eden Lakers’ta Kyle Kuzma 25, Anthony Davis 24 sayı, LeBron James ise 23 sayı, 10 asist ve 9 ribauntla mücadele etti.

NBA’de yarın 6 maç oynanacak

Sonuçlar:

Toronto Raptors-Boston Celtics: 102-118

Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks: 121-109

Golden State Warriors-Houston Rockets: 116-104

Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers: 106-111

Denver Nuggets-New Orleans Pelicans: 100-112