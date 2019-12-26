Los Angeles derbisini Clippers kazandı
NBA'de Los Angeles derbisini kazanan Clippers oldu. Los Angeles Lakers’ı 111-106 mağlup etmeyi başaran Clippers böylece lider rakibine karşı galip gelmiş oldu. Los Angeles Clippers'da Leonard Kawhi 35 sayı ile ön plana çıkan oyuncu oldu.
Los Angeles derbisini Clippers kazandı. Batı Konferansı’nda Los Angeles Clippers, son periyottaki etkili savunmasının da yardımıyla konuk olduğu Los Angeles Lakers’ı 111-106 mağlup etti. Bu sezon 23. kez sahadan galip ayrılan Clippers’ta Kawhi Leonard 35 sayı ve 12 ribaunt, Montrezl Harrell 18, Paul George 17 sayıyla takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.
Son dönemdeki kötü gidişatını sürdürerek üst üste 4. maçını kaybetmesine rağmen konferansında liderlik koltuğunda oturmaya devam eden Lakers’ta Kyle Kuzma 25, Anthony Davis 24 sayı, LeBron James ise 23 sayı, 10 asist ve 9 ribauntla mücadele etti.
NBA’de yarın 6 maç oynanacak
Sonuçlar:
Toronto Raptors-Boston Celtics: 102-118
Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks: 121-109
Golden State Warriors-Houston Rockets: 116-104
Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers: 106-111
Denver Nuggets-New Orleans Pelicans: 100-112