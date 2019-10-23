Los Angeles derbisinde gülen taraf Clippers

Los Angeles derbisinde Clippers, Lakers’ı 112-102 mağlup etti.

23 Ekim 2019, Çarşamba 11:04
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Los Angeles derbisinde gülen taraf Clippers

Sezon öncesi yaptıkları transfer hamleleriyle şampiyonluk adayları arasına giren Los Angeles kenti takımları arasındaki maçta Clippers, Lakers’ı 112-102 mağlup etti.

Sakatlığı bulunan Paul George’tan yoksun sahaya çıkan ev sahibi Clippers’ın all-star forveti c, 30 sayı, 6 ribaunt ve 5 asistle galibiyette başrol oynadı. Lou Williams 21, Montrezl Harrell 17 sayı kaydetti.

Lakers’ın yıldız oyuncuları Anthony Davis’in 25 sayı, 10 ribaunt, 5 asist ve LeBron James’in 18 sayı, 9 ribaunt, 8 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Karşılaşmayı 28 sayıyla tamamlayan Danny Green, Kerim Abdülcabbar’a (27) ait Lakers formasıyla ilk maçında en fazla sayı atan oyuncu rekorunu kırdı.

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