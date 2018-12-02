Sezon başında Liverpool’dan kiralık olarak alınan Loris Kairus, Türkiye’deki ikinci derbisine Galatasaray karşısında çıkacak. Daha önce ilk sınavını deplasmanda 1-1 sona eren Fenerbahçe karşısında veren Kairus, bu kez Vodafone Park’ta dev bir maçın heyecanını yaşayacak.

3-2 kazanılan Sarpsborg karşılaşmasında yediği hatalı golle eleştirileri üzerine çeken ve son dönemde biraz formsuz gözüken Alman kalecinin, kendisine yönelik eleştirilere ise sahadaki performansıyla cevap vermesi bekleniyor.

Penaltıda Kartal farkı

Öte yandan Beşiktaş- Galatasaray derbilerine son yıllarda penaltılar damgasını vuruyor. İki takım arasında ligde yapılan son 31 maçta toplam 13 kez penaltı kararı verildi. Hakemler Galatasaray için 9, Beşiktaş için 4 kez beyaz noktayı gösterdi. Beşiktaş 4 vuruşu da gole çevirdi, Galatasaray 3 kez penaltı kaçırdı.