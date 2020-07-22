Loris Karius transferi için görüşmeler başladı!

Beşiktaş 'taki alacaklarının ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden ve Siyah Beyazlılar'ı FIFA'ya şikayet eden Alman kaleci Loris Karius hakkında gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi.

Ada'nın saygın yayın kuruluşu BBC, Ligue 1 kulüplerinden Montpellier'nin bonservisi iki yıl daha Premier Lig devi Liverpool'un elinde bulunan 27 yaşındaki eldiven için görüşmelere başladığını ancak henüz resmi bir teklifin masada olmadığını duyurdu.

2018 yazında 8 milyon euroluk satın alma bedeliyle iki yıllığına Beşiktaş'a kiralanan Karius, Kara Kartal'da çıktığı 67 maçta 95 gol yemiş ve kötü performansıyla sıklıkla eleştirilmişti. Deneyimli eldivenin güncel piyasa değeri ise 3.2 milyon euro'ya kadar düşmüş durumda.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler