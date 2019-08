Alisson Becker'in baldırından geçirdiği sakatlık ve Caoimhin Kelleher'in el bileğindeki kırık nedeniyle Premier Lig'in ilk haftasında kalesini Adrian'a emanet etmek zorunda kalan Liverpool, sezon başında büyük bir kaleci kriziyle karşı karşıya kalmıştı.

Simon Mignolet'nin 7 milyon euro karşılığında Club Brugge'e transfer olmasının ardından kadrosunda hâlihazırda kullanabileceği yalnızca bir eldivene sahip olan Kırmızılar'ın yaşanan sorunu çözmek için Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Loris Karius'u geri çağırabileceği konuşuluyordu Ada'nın en yüksek tirajlı gazetesi The Sun ise konuyla ilgili olarak flaş bir habere yer verdi.

Gazetenin okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Karius için Beşiktaş ile Liverpool arasında imzalanan sözleşmede Alman file bekçisinin geri dönmesine imkan tanıyan herhangi bir madde olmadığı belirtildi. Haberde Premier Lig ekibinin son çare olaraksa şu anda boşta olan 35 yaşındaki İngiliz kaleci Andy Lonergan'ı kısa süreliğine kadrosuna katmayı düşündüğü ifade edildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler