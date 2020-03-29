Loris Karius kulüp bakmaya başladı! Premier Lig ve La Liga...

Beşiktaş’la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Loris Karius, kendisine menaceri aracılığıyla kulüp bakmaya başladı.

Bonservisinin bulunduğu İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’un kadrosunda tutmayı düşünmediği Alman kalecinin ülkesinin ekipleri başta olmak üzere Premier Lig ve La Liga kulüpleriyle temasta olduğu kaydedildi.

Beşiktaş’taki istikrarsız performansı sebebiyle eleştirilerin hedefi olan Karius, beklentilerin altında kalmıştı.