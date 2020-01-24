Loris Karius kulüp aryor

Takıma geldiği ilk günden bu yana inişli-çıkışlı bir futbol ortaya koyan Loris Karius, özellikle son dönemdeki performansı ile adeta dibe vurdu. Ligde oynanan Sivasspor maçında mağlubiyette pay sahibi olan Alman file bekçisi, kupada gerçekleşen Erzurumspor mücadelesinde de hatalı goller yemeye devam etti. Bu durum sonrasında 26 yaşındaki eldivenin bileti kesildi. Karius’un bu gelişmeler sonrasında ise ara transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala menaceri aracılığıyla ülkesi Almanya’nın yanı sıra İngiltere’den kulüp aramaya başladığı öğrenildi. Bu sezon 24 maça çıkan Karius, kalesinde 36 gol gördü. Karius giderse, kaleye de transfer ihtiyacı duyulacak. Ya da Utku ile devam edilecek.