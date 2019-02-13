Loris Karius ve Isimat-Mirin güven veriyor

Son olarak geçen hafta Bursaspor’la oynanan mücadelede kalesini gole kapatan Karius, takım antrenmanlarındaki görüntüsüyle de teknik direktör Şenol Güneş’i mutlu ediyor. Karius, bu sezon ligde görev yaptığı 17 karşılaşmanın 5’inde rakip futbolculara geçit vermemişti.

Isimat-Mirin göz kamaştırıyor

Beşiktaş’ın ara transfer döneminde Hollanda Ligi temsilcisi PSV Eindhoven’dan kadrosuna kattığı Nicolas Isimat- Mirin, Siyah-Beyazlı formayla görev yaptığı 4 karşılaşmada performansıyla alkış topladı. Hırçın futbolu sebebiyle Beşiktaş taraftarının kısa sürede beğenisini kazanan 27 yaşındaki futbolcunun, kendisini hala yüzde 100 olarak hazır görmediği ve ilerleyen maçlarda performansını daha da artırmayı hedeflediği bildirildi.