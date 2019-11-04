Loris Karius: Derbi motivasyonuyla kazandık

Beşiktaş, Süper Lig’de önceki akşam Antalyaspor’u 2-1’lik skorla geçip çıkışını sürdürmüştü.

Galatasaray karşısında elde edilen galibiyetle birlikte bu sezon ilk defa üst üste 2 maç kazanan Kara Kartal’da, bu başarının en önemli mimarı, Alman file bekçisi Loris Karius olmuştu. 26 yaşındaki file bekçisi, Antalya karşısında sergilediği başarılı performansın ardından görüşlerini, FANATİK’le paylaştı.

Tecrübeli kaleci, “Galatasaray derbisinde aldığımız galibiyetin bir anlam kazanması için Antalya karşılaşmasına sadece 3 puan için çıktık. Derbideki hislerimizi, motivasyonumuzu aynı şekilde bu maça taşıdık. Maçın son anlarında yaptığım kurtarış sebebiyle mutluyum. Normalde kaleciler, hep yedikleri gollerle ön plana çıkar. Bu kez tersi durumla gündeme gelmek benim için mutluluk verici” sözlerini sarf etti.

‘Şampiyonluk yaşamaya odaklıyım’

Premier Lig ekibi Liverpool’dan 2 yıllığına kiralanan ve Beşiktaş’la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Loris Karius, geleceğiyle ilgili olarak da açıklamalarda bulundu.

Karius, “Şu anda sezon sonu ne olacak diye bir düşüncem yok. Şu anda sadece Beşiktaş formasıyla şampiyonluk yaşamaya odaklıyım. Bunu başardıktan sonra kariyerime yön vermeyi planlıyorum” ifadelerini kullandı.

Orhan Yıldırım | FANATİK ÖZEL