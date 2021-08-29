Lorik Cana: İyi ki gitmişim Muslera gelmiş

İstanbul’da gerçekleşen UEFA Avrupa Kupaları kura çekiminde, Galatasaray ’ın eski oyuncularından Lorik Cana da Nihat Kahveci ile birlikte Konferans Ligi’nin kura çekimini gerçekleştirdi. Organizasyon sonrası Arnavut futbolunun efsane ismiyle bir araya geldik. 2010-11 yılında oynadığı Aslan’ın, bu sezon Avrupa Ligi grubundaki rakiplerinden Marsilya ve Lazio formalarını da giyen Cana ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

‘İstanbul doğru karardı’

Tekrar İstanbul’da olmak nasıl bir duygu?

“Çok güzel bir duygu. UEFA, kura çekimini İstanbul’da yaparak doğru bir karar verdi. Galatasaray’da oynadığım için burada çok iyi arkadaşlarım var. Her zaman İstanbul’a gelmeye çalışıyorum. Galatasaray taraftarlarını çok seviyorum ve her zaman beni burada çok iyi karşılıyorlar.”

‘Büyük bir onur duydum’

Galatasaray taraftarları için yorumun?

“Kendimi onlardan biri gibi hissediyorum. Burada sadece 1 sezon kalabildim ve gerçekten takım için zor bir dönemdi ama her zaman elimden geleni yapmaya çalıştım. Sarı-Kırmızılı formayı giymekten de büyük bir onur duyuyorum. Elbette planım daha fazla kalmaktı ama geride çok güzel hatıralar bıraktım.”

‘Harika katkılar yapıyor’

Siz Lazio’ya gittiniz, Muslera, Galatasaray’a geldi...

“O dönem bu benim için başka bir büyük kulübe gitmek için bir fırsattı. Bu sayede de Galatasaray’a Fernando Muslera geldi. Şu an baktığınızda bunun iyi bir seçim olduğunu görüyoruz. İyi ki gitmişim ve Muslera buraya gelmiş (Gülerek).Uzun yıllardır da Galatasaray’da forma giyiyor. Kulübe harika katkılarda bulunuyor ve ona büyük saygı duyuyorum.”

‘Türkiye’de 1 numara Terim’

Peki Fatih Terim deyince aklına ne geliyor?

“Fatih Terim, Türk sporunun en önemli kişiliklerinden biri ve belki de futbolda bu açıdan 1 numarası. Onunla çok iyi bir ilişkim var. Ne yazık ki oyunculuk dönemimde onunla çalışma fırsatı bulamadım. Galatasaray’da Frank Rijkaard ve Hagi ile çalıştım. Ancak Fatih Terim en iyisi ve onun gibi biri bir daha gelmez.”

‘Hedefi her zaman zirvedir’

Galatasaray’ın maçlarını takip ediyor musun?

“Elbette izliyorum. Ligde her maçı değil ama derbileri kaçırmıyorum. Avrupa’daki karşılaşmalarını daha çok takip ediyorum. Galatasaray için her zaman hedef zirvedir. Geçen sezon gol averajıyla şampiyonluğu kaybettiler. Belki Şampiyonlar Ligi’ne kalamadılar ama böyle büyük kulüpler 1-2 sene düşüşe geçseler de, sonra tekrar toparlanırlar."

‘2.’lik mücadelesi yapar’

Avrupa Ligi’ndeki grubu için yorumunu alabilir miyiz?

“Tıpkı Galatasaray gibi Lazio ve Marsilya’da da forma giydim.. Ve üçünün aynı grupta olması benim için çok özel. Üçünü de çok seviyorum ama içinden bir seçim yapmam gerekirse, Marsilya taraftarı olduğum için onları bir adım öne koyuyorum. Çok dengeli bir grup. Lazio’nun birinci, Marsilya ve Galatasaray’ın da ikincilik için mücadele edeceğini düşünüyorum.”

Çağrı Davran