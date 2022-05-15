İtalya Serie A'nın 37. haftasında Napoli sahasında Genoa'yı 3-0'la geçerken, karşılaşmada duygusal anlar yaşandı. Sezon sonunda MLS ekiplerinden Toronto FC'ye transfer olacak olan Lorenzo Insigne, Napoli'ye veda etti.

Lorenzo Insigne, Napoli forması ile son kez çıkacağı Diego Armando Maradona Stadyumu'nda maç öncesi tribünleri selamlarken, duygusal anlar yaşadı. Maçta gol atma başarısı da gösteren futbolcuya takım arkadaşları ve taraftarlar alkışlarla veda ederken, İtalyan futbolcu da gözyaşlarına hakim olamadı.

Napoli'ye adanmış kariyer

Napoli altyapısından yetişen ve kısa süreli olarak Cavese, Foggia ve Pescara'da kiralık olarak oynayan ancak 2012'den bu yana aralıksız olarak Napoli forması giyen Lorenzo Insigne, İtalyan ekibiyle bugüne kadar 433 maça çıktı ve 122 gol, 95 asistlik performansa imza attı.

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