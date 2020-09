Lord of the Board ile geleneksel tavla oyununu renklendirme zamanı

Nerede ve ne zaman istersen, dünyanın dört bir yanından olan tavla severlerle mücadele etmen için Loard of the Board şimdi tamamen Türkçe arayüzü ile oynamak mümkün Geleneksel tavla oyununda rakiplerini alt ederken seviye atlayabilir ve kendinizi geliştirebilirsiniz.

Herkese hitap eden tavla için tamamen Türkçe arayüz ile oynanabilen Lord of the Board sayesinde taktiklerinizle rakiplerinizi alt ederken seviye atlayarak, dünya sıralamasında yerinizi alabilirsiniz. Oyunu çevrimiçi oynarken aynı zamanda başka tavla severlerle sosyalleşebilecek ve tavla maceranıza devam edebileceksiniz. Çoğu kişinin tutkusu haline gelen tavlayı, mobil oyun dünyasının en rekabet dolu oyunu Loard of the Board ile deneyimleme imkanı sunuyor.

Kazanmak ve kaybetmek her oyunun bir parçası olduğu gibi Lord of the Board’un da bir parçası olarak oyuncuların karşısına çıkıyor. Aynı zamanda 2000 yıllık bu geleneksel oyunda rakiplerinizi geride bırakmak için stratejilerinizi geliştirerek tavlanın yıldızı olabilirsiniz. Şansınızın yanınızda olmadığı günlerde, stratejiniz ile kendinizi zafere taşıyın. Unutmayın tavlada saniyeler bile sizi zafere taşıyabilir!

En heyecanlı arkadaş mücadeleleri Lord of the Board’da!

En iyi mobil tavla oyunu Lord of the Board’da, dünyanın dört bir yanından tavla tutkunlarıyla buluşurken aynı zamanda kendi arkadaşlarınızı da mücadeleye davet edebilirsiniz. Davet ettiğiniz her arkadaşınız için bonus kazanacağınız oyunda, arkadaşlarınıza meydan okuyarak tavlanın gerçek yıldızının kim olduğunu onlara gösterin! Oyunun arayüzünde sağlanan Facebook bağlantıları ile hangi arkadaşlarınızın Lord of the Board dünyasında yer aldığını görebilir ya da direkt olarak yeni bir arkadaşınızı davet edebilirsiniz.

Aynı zamanda kendinizi geliştirmek için oyun içinde yer alan birçok etkinliğe katılabilir, yeni seviyelerde farklı zarlar olmak üzere birçok yeni ödül kazanabilirsiniz. Lord of the Board sayesinde adaletli bir ortamda mücadelenizi sürdürebilirisiniz. Oyunda tüm oyuncular için zarların tamamen rastgele gelmesi için kullanılan en ileri seviyedeki motorlar sayesinde, zarların kaç geleceği hiçbir zaman tahmin edilemez. Şansınıza ve taktiklerinize güvenebilirsiniz.

Lord of the Board’u tamamen ücretsiz ve Türkçe oynamak için hemen şimdi App Store ya da Google Play Store’dan indirebilirsiniz.