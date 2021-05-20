Misli.com 2. Lig Play-Off Çeyrek Final'de Van Spor'u elemeyi başaran ve bugün yarı finalin ilk ayağında deplasmanda Kırşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek Sakaryaspor'a uzaklardan bir destek mesajı geldi. Birleşik Krallık'ta Londra'nın en önemli simgelerinden Tower Bridge'de Sakaryaspor'un pankartı yer aldı.

Londra'da Thames Nehri üzerinde yer alan iki katlı açılır kapanır bir köprü olan Tower Bridge'de Sakaryaspor için "Bir ihtimalken bile güzelsin" pankartı yer aldı.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'da sezonu Eyüpspor'un ardından ikinci sırada tamamlayan Sakaryaspor, Play-Off'ta çeyrek final eşleşmesinde Van Spor'u hem iç sahada hem dış sahada 2-0 ile geçerek yarı finale yükselmişti. Yarı finalde ilk maçına bugün çıkacak Sakaryaspor, saat 16:00'da Kırşehir Belediyespor'a deplasmanda konuk olacak.