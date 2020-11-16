Genç ve üretken neslin işsizlikten kurtulması için çabalayan Londra Belediyesi işsizliğe karşı espor endüstrisini destekleyeceğini duyurdu.

Londra Belediyesi ve Belediye Başkanı Sadiq Khan önderliğinde yürütülen çalışmalarla genç işsizliğe çözümler getirilmeye çalışılıyor. LDN UTD isimli organizasyonla ortak şekilde çalışmalarını yürüten Londra Belediyesi espor alanında pek çok gence fırsatlar sunmaya hazırlanıyor.

Aralık ayı boyunca yapılacak turnuvalarda oynanacak oyunlar ise şimdilik FIFA ve NBA olacak gibi görünüyor. Canlı yayında yapılacak turnuvaları Twitch üzerinden takip etmek de mümkün olacak.

Londra ve çevre ilçelerinde yapılacak eğitimler ve workshoplar ile Londra Belediyesi işsizliğe karşı esporu verimli kullanmakta kararlı. Ayrıca verilecek eğitimler sadece espor ile sınırlı olmayacak. Endüstrinin önemli bir kısmı olan sosyal medya yönetimi ve grafik tasarım gibi alanlarda da eğitimler bu etkinlikte yer alacak.

Espor sektörünün son 12 aydaki büyümesinin büyüklüğünden bahseden Londra Belediye Başkanı, ekonomileri için bu endüstrinin milyonlarca pound destek sağladığının da altını çizdi. Maddi desteğin yanında espor sektörünün pek çok iş olanağı da yarattığını belirten Khan, bu programa dahil oldukları için gurur duyduğunu söyledi.

Dünya çapında artan işsizliğe karşı espor endüstrisi her geçen gün önem kazanırken böyle çalışmaları görmek oldukça sevindirici. Umarız ki Londra Belediyesi’nin bu çalışması Dünya’nın diğer taraflarında da etkiler yaratır.

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