Türkiye, Tokyo 2020'de şu ana kadar elde ettiği 12 madalyayla tarihinin en çok madalya kazandığı 2. Olimpiyat Oyunları'nı yaşıyordu. Milli karatecimiz Uğur Aktaş, erkekler kumite +75 kilo yarı finalinde İranlı Sajad Ganjzadeh'e mağlup oldu ve bronz madalya kazandı. Bu madalyayla birlikte tarihin en çok (13) madalya kazandığımız olimpiyatlarını yaşıyoruz. Milli sporcular, 2 altın, 2 gümüş ve 8 bronz olmak üzere 12 kürsü başarısıyla Türkiye’nin en fazla madalya topladığı Londra 1948 Olimpiyat Oyunları’nı şu anda yakalamış durumda. Londra 1948'deki toplamdaki 12 madalya rekoru bugün kırılabilir... Bugünkü programda, madalyaya en yakın sporcumuz olan ve bronz müsabakasına çıkacak milli güreşçimiz Süleyman Karadeniz zafere ulaşırsa, Londra 1948'deki toplam 12 madalya rekoru geçilmiş olacak. Bugün ayrıca madalya beklediğimiz milli karateci Uğur Aktaş da tatamiye çıkacak. Atletizmde Yasemin Can'ın (10 bin metre), Yavuz Ağralı, ve Polat Arıkan'ın (Maraton) mücadelesi sürüyor.

TOKYO 2020 (12 madalya)

Şu ana kadar; Busenaz Sürmeli (Boks) altın, Mete Gazoz (Okçuluk) altın, Buse Naz Çakıroğlu (Boks) altın, Eray Şamdan (Karate) gümüş, Hakan Reçber, Hatice Kübra İlgün (Tekvando), Rıza Kayaalp, Yasemin Adar, Taha Akgül (Güreş), Ali Sofuoğlu, Merve Çoban (Karate), Ferhat Arıcan (Bronz) bronz madalya kazandı.

ALTIN (2)

Mete Gazoz (Okçuluk)

Busenaz Sürmeneli (Boks)

GÜMÜŞ (2)

Eray Şamdan (Karate)

Buse Naz Çakıroğlu (Boks)

BRONZ (8)

Hakan Reçber (Tekvando)

Hatice Kübra İlgün (Tekvando)

Rıza Kayaalp (Güreş)

Yasemin Adar (Güreş)

Ferhat Arıcan (Cimnastik)

Taha Akgül (Güreş)

Ali Sofuoğlu (Karate)

Merve Çoban (Karate)

LONDRA 1948 (12 madalya)

ALTIN (6)

Celal Atik (Güreş)

Gazanfer Bilge (Güreş)

Mehmet Oktav (Güreş)

Mersinli Ahmet Kireççi (Güreş)

Nasuh Akar (Güreş)

Yaşar Doğu (Güreş)

GÜMÜŞ (4)

Adil Candemir (Güreş)

Halit Balamir (Güreş)

Kenan Olcay (Güreş)

Muhlis Tayfur (Güreş

BRONZ (2)

Halil Kaya (Güreş)

Ruhi Sarıalp (Atletizm)

13 MADALYA UĞUR AKTAŞ'TAN

Milli karatecimiz Uğur Aktaş, erkekler kumite +75 kilo yarı finalinde İranlı Sajad Ganjzadeh'e mağlup oldu ve bronz madalya kazandı. Bu madalyayla birlikte tarihin en çok (13) madalya kazandığımız olimpiyatlarını yaşıyoruz.

Ayrıca ilk 8'e girerek Olimpiyat şeref kürsüsüne ad kazdırıp olimpik diploma almaya hak kazanan sporcumuzun en fazla olduğu olimpiyatı yaşıyoruz. Şu an itibariyle 32'deyiz 34 de gelecektir. Bu sayı Londra 2012'de 12, Rio 2016'da bu sayı 18'di.