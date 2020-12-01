Lokomotiv Moskova - Salzburg maç sonucu: 1-3

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nde Lokomotiv Moskova, Salzburg'u konuk etti. Salzburg, deplasmanda oynadığı mücadeleden 3-1 gibi etkileyici bir skorla galip ayrılmayı başardı. Salzburg, gruptaki ilk galibiyetini alırken Bayern Münih'in ardından ikinci sırayı alacak ekip olmak adına da değer taşıyan bir sonuca imza attı.

Salzburg'u galibiyete taşıyan goller 28. ve 41. dakikalarda Mergim Berisha ile 81. dakikada Karim Adeyemi'den geldi. Lokomotiv Moskova'nın tek golünü ise 79. dakikada penaltıdan Anton Miranchuk attı.

Grupta ilk galibiyetini alan Salzburg, puanını 4 yaparken Lokomotiv Moskova ise 3 puanda kaldı.



