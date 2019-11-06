Lokomotiv Moskova-Juventus maç sonucu: 1-2

Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta karşılaşmasında Rus ekibi Lokomotiv Moskova, RZD Arena'da güçlü İtalyan takımı Juventus'u ağırladı.

Sarri'nin öğrencileri maça hızlı başlayan taraf oldu. Henüz 3. dakikada Ronaldo'nun kullandığı frikikte kaleci Guilherme'nin büyük hatası sonrası topa son dokunan Ramsey golsüz eşitliği erken bozan isim oldu.

Bu golün ardından 12. dakikada ev sahibi ekipte Miranchuk sahneye çıktı ve skoru eşitleyen golü kaydetti. Bu golün ardından ekipler daha kontrollü bir oyun sergilemeyi seçti ve ilk yarı sonucu böylece belirlenmiş oldu.

Soyunma odasından döndüklerinde oyun iki anlamda da gitti geldi. Ancak ekipler birtürlü istedikleri gole ulaşamadılar. 90+3. dakikada Juventus'ta Douglas Costa golünü atarak takımına çok önemli bir puanı kazandıran isim olmayı başardı.

Bu sonuçla Juventus puanını 10'a çıkardı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Milli futbolcumuz Merih Demiral, Rugani'nin tercih edilmesine rağmen maçta forma şansı bulamadı.