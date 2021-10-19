Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçını hakemi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Galatasaray , 21 Ekim Perşembe saat 22:00'de Lokomotiv Central Stadı'nda Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak. Grubun 3. maçı öncesinde 4 puanla lider olan sarı kırmızılıların deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılma hedefi var. 1 puanla son sırada bulunan Lokomotiv Moskova ise sahasında galibiyet alarak üst sıralara tırmanmak istiyor.

Bu karşılaşma öncesinde UEFA, Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçını yönetecek hakemleri açıkladı. Karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Harald Lechner yönetecek.

Lencher'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch yapacak. 4. hakem olarak ise Markus Hameter görev alacak. Maçın VAR'ı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Bastian Dankert oldu. AVAR ise İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Paul Tierney...