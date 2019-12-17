Lokomotiv Kaliningrad Region - VakıfBank maç sonucu: 2 - 3

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. hafta maçında Rusya temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad Region’a konuk oldu. Yantarny Kaliningrad Spor Salonu’nda oynanan ve 116 dakika süren karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip, ilk seti 34-32, ikinci seti de 25-21 önde kapattı.

Mücadelenin üçüncü setinde toparlanan VakıfBank, seti 25-19 kazanarak skoru 2-1’e getirdi. Üstün oyununu sürdüren sarı-siyahlılar, 4. seti de 26-24 kazanarak maçı tie-break setine taşıdı.

Son sette rakibine 15-10’luk üstünlük kuran VakıfBank, salondan 3-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla VakıfBank, grubunda 2. galibiyetini elde ederken, ev sahibi ekip 2. kez yenildi.