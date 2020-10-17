Lokman Hekim Fethiye Belediyespor - Galatasaray: 91-82

﻿﻿ING Basketbol Süper Ligi 4'üncü hafta mücadelesinde Lokman Hekim Fethiye Belediyespor evinde Galatasaray'ı normal süresi 82-82 biten maçın uzatma periyodunda 91-82 yenerek ilk galibiyetini aldı. Maçın en skorer ismi 25 sayıyla ev sahibi ekipten Erick Neal oldu. İlk çeyrekte Lokman Hekim Fethiye Belediyespor Abu'nun sayılarıyla etkili olurken; Motum, Yiğit ve Macon'ın dış atışlarıyla skor üreten Galatasaray periyodu 4 sayı önde tamamladı: 21-25.

İkinci periyotta farkı eritmeye çalışan rakibi karşısında 9-0'lık seri yakalayan sarı-kırmızılı takım, soyunma odasına 11 sayı üstün girdi: 41-52. Üçüncü periyoda 6-0'lık seriyle başlayan Fethiye temsilcisi maçın 25'inci dakikasında Abu'nun smacıyla 61-60 öne geçse de Galatasaray son çeyreğe 3 sayı üstün girdi: 64-67. Final periyodunda mücadeleyi bırakmayan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, bitime 2.4 saniye kala Neal'ın 2 sayılık atışıyla skora denge getirdi: 82-82 ve normal süre bu skorla sona erdi. Uzatma periyodunda Neal'ın etkili oyunuyla Fethiye ekibi galibiyete uzandı: 91-82.





SALON: Fethiye Beşkaza

HAKEMLER: Kerem Baki, Kaan Büyükçil, Serhat Büker

LOKMAN HEKİM FETHİYE BELEDİYESPOR: Neal 25, Abu 21, Frazier 13, Barış Hersek, Cook 11, Atkins 15, Fırat, Erdem 4, Polat 2, Caner

Galatasaray: Hamilton 18, Macon 11, Yiğit 9, Motum 11, Berke 9, Göksenin 2, Hunter 4, Williams 11, Barış 7, Ayberk

1'İNCİ PERİYOT: 21-25,

İLK YARI: 41-52

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-67





FETHİYE (DHA)