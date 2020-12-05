Lokman Hekim Fethiye Belediyespor - Darüşşafaka Tekfen: 54-78

Maçın başında Jerrett ve Andrews'in sayılarıyla etkili olan Darüşşafaka Tekfen, son bölümününde farkı 16 sayıya (8-24) kadar çıkardığı ilk çeyreği 24-12 önde tamamladı. İkinci periyotta ev sahibi ekip Cook ve Atkins'in sayılarıyla farkı eritmeye çalışırken, Doruk ve Berk gibi yerli oyuncularıyla skor üreten Daçka, soyunma odasına 45-29 üstün girdi.

Üçüncü çeyrekte Doğuş, Sinan ve Erkan'ın skora katkısıyla farkın kapanmasına izin vermeyen konuk takım, son bölüme 61-48'lik avantajla girdi. Final periyoduna Berk'in 3 sayılık basketiyle başlayan Darüşşafaka Tekfen, basit top kayıpları yapan rakibini 24 sayı farkla mağlup etti: 54-78.

DHA