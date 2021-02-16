Spor gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri dünyaca ünlü futbol oyuncusu Loic Remy. Yeşil sahalarda sergilediği performans ile büyük bir beğeni kazanan başarılı isim, Süper Lig'de de ilgi ile izlenen futbolcular arasında göze çarpıyor. Sporseverler Loic Remy hakkında nereli olduğundan yaşına, hangi takımlarda top oynadığından maaşına kadar pek çok hususu araştırarak detaylı bilgi edinmek istiyor.

Loic Remy kimdir, nereli?

Loic Remy'e dair merak edilen konuların başında ünlü yıldızın nereli olduğu geliyor. Loic Remy, Martinik asıllı Fransız Milli futbolcudur. Başarılı oyuncu, Rillieux-la-Pape doğumludur. Santrafor mevkinde forma giyen Martinik asıllı Fransız futbolcu, Premier League ekiplerinden Chelsea ve Fransız milli takımında forma giyme gururunu yaşamıştır.

Loic Remy kaç yaşında?

Loic Remy, 2 Ocak 1987 yılında dünyaya gelmiştir. 2021 yılı itibari ile 34 yaşını doldurmuştur. Loic Remy, 1.85 boyunda olup maçlarda sergilediği güçlü ve etkileyici performansı ile farklarını en iyi şekilde yansıtmaktadır. 1987 doğumlu Fransız futbolcu Loic Remy, Chelsea FC takımında 18 numaralı formayı giymiştir. Futbola Lyon'un ASPTT Lyon spor kulübünde başlamış, futbol kariyerine adım atmıştır. Loic Remy, daha sonra Olympigue Lyonnais Akademik futbol takımı'nda futbola devam etmiştir.

Loic Remy hangi takımlarda oynadı?

Loic Remy, Lyon Akademik futbol takımında geçirdiği altı yıl süresince önemli deneyimler kazanmıştır. Futbol dünyasının yıldız ismi, 2004 yılında Olympigue Lyonnais takımında profesyonel olmuştur. Başarı ile geçen üç yılın sonunda Loric Remy, 2007-2008 sezonunun ikinci yarısında RC Lens'e kiralık olarak gitmiş ve bu sezon süresince RC Lens forması ile maçlara çıkmıştır.

OGC Nice takımına 2008-2009 sezonunda katılmıştır. Bu takımdayken Remy, iki yıl süresince 26 gol atarak performansını en iyi şekilde göstermiştir. Bunun dışında göz alıcı oyunculuğu ile yurt içi ve yurt dışında önemli takımların transfer listelerinde üst sıralara yükselmiştir. 2010 yılında Marsilya takımına transfer olmuştur.

13 Ocak 2013 yılında Queens Park Rangers spor kulübüne geçmiştir. Ünlü oyuncunun İngiliz futbol kulübüne transferi 10 milyon Euro'ya gerçekleşmiştir. Transfer gündeminde geniş yankı bulan bu geçiş bir süre konuşulmuştur. Sezon sonunda Loic Remy, Newcastle United'a kiralanmıştır.

2014 yılı yaz transfer döneminde Chelsea'ya transfer olduğu resmi olarak açıklanmıştır. 2014-2017 yılında Chelsea'de forma giymiştir. 2016-2017 sezonunda Crystal Palace takımına kiralık olarak transfer olmuştur. Daha sonraki dönemlerde Las Palmas, Getafe, Lille takımlarında top oynamıştır. Ülkemizde Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor 'da forma giymektedir.

Türkiye'ye Hangi Takımdan Geldi?

Loic Remy'in Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'a hangi takımdan geldiği futbol takipçilerinin ve taraftarlarının merakını uyandırıyor. Loic Remy, Çaykur Rizespor'a Lille takımından gelmiştir. Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fransız futbolcu Loic Remy ile İstanbul'da 2+1 yıllık anlaşma imzalamıştır.

Loic Remy'in dünya çapında ünlü bir yıldız futbolcu olması nedeni ile 2021 sezonunda hangi takımda top oynayacağı araştırılıyor. Başarılı oyuncunun güncel kulübü Çaykur Rizespor'dur. Süper ligin geniş bir taraftar kitlesine haiz önemli takımlarından biri olan Çaykur Rizespor, Loic Remy gibi kariyerli bir futbolcuyu takımlarının kadrosuna katmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını bir dünya yıldızını Türk sporuna kazandırmaktan gurur duyduklarını dile getirmektedir.

Ünlü oyuncunun Çaykur Rizespor'a takıma katılma tarihi 28 Ağustos 2020'dir. Bir diğer merak edilen soru yanıtı ise sözleşmenin bitiş tarihine ilişkindir. Loic Remy ile Çaykur Rizespor'un imzaladıkları sözleşmenin bitiş tarihi 30 Haziran 2022 yılıdır.

Oyuncunun Güncel ve En Yüksek Piyasa Değerleri

Loric Remy'nin futbolcu olarak güncel piyasa değeri 1.3 milyon Euro'dur. En yüksek piyasa değeri ise 19 milyon Euro'dur. Bu yüksek değerlerde oyuncunun başarılarla dolu futbol geçmişi ve takımların bu özelliklere haiz yetenekli futbolculara olan ihtiyaçları etkin bir rol oynamaktadır.

Oynadığı Mevki

Loic Remy, santrafor mevkinde görev üstlenen profesyonel bir futbolcu. Bir hayli deneyimli ve yetenekli futbolcu ayrıca yan mevkiler olarak sağ ve sol kanatlar da dikkat çeken başarılı bir oyun sergiliyor. Top tutma ve uzaktan şut atma oyuncunun güçlü yanları olarak belirtiliyor.