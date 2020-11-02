Loic Remy kazandırdıkça kazanıyor

Sezon başında bonservis bedeli ödenmeden kadroya katılan Remy, gösterdiği performansla Karadeniz ekibinin yüzünü güldürdü. Yeşil mavili takımla 2 yıllık sözleşme imzlayan 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde 15 gol attığında 100 bin Euro'luk primin de sahibi olacak.

RİZESPOR, ANTALYA'DA KAMP YAPACAK

Süper Lig'de oynanan 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 de mağlubiyet alan Rizespor, 11 puan topladı. Ligin 8'inci haftasını maç oynamadan geçirecek olan Karadeniz temsilcisi sonrasında da milli araya girilecek olması nedeniyle bu dönemde Antalya'da kamp yapacak. 5 Kasım Perşembe günü Antalya kampına başlayacak olan Rizespor, bir haftalık kamp sürecinden sonra ligin 9'uncu haftasında oynanacak Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına Rize'de devam edecek.

İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,(DHA)