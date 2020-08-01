Lohusa sendromu doğumun ardından kısa süre içerisinde ortaya çıkan önemli bir rahatsızlıktır. Özellikle psikolojik açıdan meydana gelen birçok semptom ile beraber kendisini gösterir. Yaşanan bu hastalık için mutlaka gerekli belirtiler iyi okunmalı ve analiz üzerinden doktora başvurulmalıdır. Böylece hem anne hem de bebeğin sağlığı korunmuş olur.

Lohusa sendromu nedir?

Lohusa sendromu doğumun ardından birkaç gün içerisinde ortaya çıkan bir sağlık problemidir. Daha doğrusu psikolojik bir problem olduğunu dile getirmek mümkün. Sinirlilik hali, bunaltı, çabuk sinirlenme, ağlama krizleri ve daha birçok değişik durumu ortaya çıkarmaktadır. Özellikle bu dönem annenin sosyalleşmesi ve hava alması, pozitif bir ortam içerisinde bulunması oldukça önemlidir.

Yaşanan kötü ruh hali sebebiyle ve oluşan problemleri anne genel olarak sebebin çocukta olduğunu düşünebilir. Böyle durumlarda bilişsel ve davranışsal açıdan etkilenme çok ciddi noktaya ulaşabilir. Bu sebepten dolayı yaşanan belirtiler iyi analiz edilerek erken zamanda doktora başvurulması gerekmektedir. Böylece Lohusa dönemi çok daha sağlıklı bir süreç içerisinde geçirilebilir.

Lohusa sendromu belirtileri nelerdir?

Lohusa sendromu birkaç gün içerisinde belli başlı bazı semptomlar üzerinden kendisini göstermeye başlar. Burada önemli olan zamanında gerekli belirtileri görmek ve erken dönem doktora başvurmaktır. Bu doğrultuda ele alınacak belli başlı bazı lohusa sendromu belirtileri bulunmaktadır.

- Uykusuzluk ile beraber aşırı uyku durumu,

- Sevilmediğini düşünme psikolojisi,

- Aşırı iştahlı olma ya da iştahsızlık durumu,

- Hayattan zevk almamaya başlama,

- Devamlı yorgunluk,

- Bebeğe zarar verme korkusu ve düşüncesi,

Bu gibi psikolojik açıdan ortaya çıkan bilişsel ve davranışsal belirtiler, hastalığın seyrinin ilerlemeye başladığını göstermektedir. Özellikle sinirli olma durumu, ağlama krizleri ve çabuk sinirlenme ile beraber zaman içerisinde depresyona kadar ulaşabilecek bir durum yaşanabilir.

Lohusa sendromu tedavisi nasıl yapılır?

Lohusa sendromunun özellikle depresyon noktasına ulaşmaması için erken tanı büyük öneme sahiptir. Bu konuda öncelikle yapılması gereken uzman bir doktora başvurmaktır. Yapılan fiziksel ve psikolojik tetkik ile beraber teşhis üzerinden tanı konur. Bu tanı daha çok lohusa sendromunun ne kadar şiddetli noktaya ulaşıp ulaşmadığını dair bir göstergedir. Böylece özellikle psikolojik açıdan tedavi yöntemleri ele alınır.

Bu dönemde çevrenin desteği ile beraber eşin desteği tedavi noktasında çok önemlidir. Depresyona varmadan lohusa sendromunun şiddetini indirmenin temelinde, annenin kendisini güvende hissetmesinde yatar. Asla yalnız kalmayacağını ve çevresindeki insanların her daim onun yanında olacağına dair bir güven duyması gerekir. Böylesi rahatsızlık dönemlerinde anne sadece bebeği emzirme ile ilgilenmektedir. Bunun dışında banyo, temizlik ve diğer tüm bakımlar eş ve akraba çevresi tarafından gerçekleşmelidir. Özellikle bebek her ağladığında anne uyandırılmamalı; yavrusunun tehlikede olup olmadığı hissine kapılmamalıdır.

Lohusa sendromu testi nasıl yapılır?

Lohusa sendromu testi yaşanan belirtilere paralel olarak uzman doktor kontrolü altında gerçekleşir. Ortaya çıkan belirtiler üzerinden ne tür sorunlar ile karşı karşıya kalındığına dair bilgiler toplanır. Tüm bu çalışmalar uzman doktor kontrolü altında onun bilgileri doğrultusunda gerçekleşir. Yaşanan lohusa sendromu şiddetine bağlı olarak ise farklı tedavi yöntemleri ele alınır. Bazı durumlarda lohusa sendromu doktora başvurmadan da kendi kendine geçebilmektedir. Böyle zamanlarda yaşanan bilgiler ile beraber eş ve yakın çevrenin annenin yanında olduğunu hissettirmesi en önemli unsurdur

Lohusa sendromu tedavi edilmezse ne olur?

Lohusa sendromu 6 haftalık bir dönem içerisinde yaşanır. Özellikle belirtiler 7 ile 10 gün içerisinde ortaya çıkmaya başlar. Belirtiler söz konusu olduğunda erken tanı için ve gerekli tedavi yöntemleri konusunda doktora başvurmak en önemli husustur. Eğer lohusa sendromu tedavi edilmezse ve şiddet gittikçe artar ise çok ciddi sorunlar ile karşı karşıya kalınabilir.

Özellikle eğer kendi kendine iyileşmiyor ise, zaman içerisinde bu sorun depresyona kadar gider. Depresyon ile beraber ise intihar etme teşebbüsleri dahi yaşanabilir. O yüzden ne olursa olsun mutlaka uzman bir doktora başvurmak ile beraber, gerekli tedavi yöntemlerinin uygulanması çok önemlidir.