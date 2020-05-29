Logitech ve McLaren, G Challenge 2020 için güçlerini birleştiriyor

Oyun teknolojileri ve ekipmanlarının lider markası Logitech G ve motor sporlarındaki tecrübesiyle adından söz ettiren McLaren, G Challenge 2020’yi duyurdu. McLaren’in motor sporları dünyasındaki zengin mirasını, Logitech G’nin espor ve oyun teknolojisindeki uzmanlığıyla birleştiren G Challenge 2020, yarış tutkunlarına her zamankinden daha büyük bir mücadele vadediyor. Bu yılki mücadelenin galibi Londra’ya 4 günlük bir seyahat kazanarak dünyaca ünlü yarışçı Lando Norris’in koçluğunda McLaren’i daha yakından keşfetme şansı yakalayacak. Kuzey Amerika, Latin Amerika, Avrupa ve Asya Pasifik olmak üzere dört bölümde gerçekleşecek olan etkinliğin her bölümünün ilk 3 kazananı büyük finallerde yarışacak.

Logitech G esporu destekliyor

Adrenalin dolu Logitech McLaren G Challenge 2020 ile katılımcıların çok daha büyük ödüller elde edebileceğine dikkati çeken Logitech Türkiye Pazarlama Müdürü Birol Sülük, “Logitech G olarak esporun ve turnuvaların büyüyüp yaygınlaşması için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Hepimizi çok heyecanlandıran G Challenge 2020 mücadelesine başlamak için de sabırsızlanıyoruz. Çünkü dünyanın her yerinden çok sayıda katılımcı, yarış tutkularını paylaşma ve kendi yeteneklerini test etme imkanı bulacak” diye konuştu.



