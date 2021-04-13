Riot Games ile ilk kez 2020 yılında, TBF etkinliğinde işbirliği yapan Logitech G, espor ekosistemine desteğini, 2021 Kış Mevsimi süresince olduğu gibi Kış Mevsimi Finali’nde de ekipman sponsorluğunu üstlenerek devam ettiriyor. Kullanıcı deneyimini her zaman ön planda tutan Riot Games ve Logitech G güçlerini bir kez daha birleştirerek izleyicilere unutulmaz bir final deneyimi yaşatmayı hedefliyor.

“En önemli etkinliklerimizden olan Kış Mevsimi Finali’nde böyle güçlü bir partnerimiz olduğu için mutluyuz.”

Riot Games X Logitech G işbirliğiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Riot Games Türkiye & Ortadoğu Operasyon ve Prodüksiyondan Sorumlu Espor Müdürü Burcu Güzel: “Riot Games olarak her zaman espor ekosistemine, topluluğumuza, oyuncularımıza katkı sağlamayı hedefliyor ve iş birlikteliklerimizi bu hedef doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Logitech G’nin alanındaki müthiş başarısının esporu daha güçlü hale getireceğine inanıyor ve izleyicilerimize iyi bir deneyim sunmak için birlikte çalışıyoruz. Kış Mevsimi Finali’nde böyle güçlü bir partnerimiz olduğu için mutluyuz.

Riot Games ile yapılan ekipman sponsorluğu anlaşmasını değerlendiren Logitech Türkiye Pazarlama Müdürü Birol Sülük “ Türkiye’nin önemli espor etkinliklerinden Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi ekipman sponsorluğunu üstlenmekten mutluluk duyuyoruz. Espor oyuncularının vazgeçilmez markası olmamızda geliştirdiğimiz teknolojilerin yanı sıra tasarım konusundaki deneyimimiz ve esporu her koşulda desteklememiz büyük rol oynuyor. Hem ürünlerimiz hem de faaliyetlerimizle Türkiye’de e-sporu geliştiren ve yaygınlaştıran markalardan biri olduğumuz için de gurur duyuyoruz. Profesyonel oyuncuların desteğiyle ürünlerimizi geliştirmeyi ve bu sayede tüm oyun tutkunlarına mükemmel bir deneyim yaşatmayı sürdüreceğiz. “dedi.