Logitech G, LoL TBF 2020 sponsoru oldu

Oyun teknolojileri ve ekipmanlarının öncü markası Logitech G, 5 Eylül Cumartesi günü Riot Games Espor Sahnesi’nde gerçekleşecek LoL Türkiye Büyük Finali’ne sponsor oldu. Bu yıl dijital ortama taşınan etkinlik, geçen senelerden farklı olarak seyircisiz düzenlenecek.

Logitech G olarak önemli espor etkinliklerinde yer almaktan büyük mutluluk duyduklarının altını çizen Logitech Türkiye Pazarlama Müdürü Birol Sülük, “Profesyonel esporcuların desteğiyle ürünlerimizi geliştirmeye ve oyun tutkunlarının 1 numaralı tercihi olmaya devam ediyoruz. Esporcuların vazgeçilmez markası olmamızdaki temel sebepler teknolojinin yanı sıra tasarım konusundaki üstünlüğümüz ve esporu her koşulda desteklememiz. Hem ürünlerimiz hem de faaliyetlerimizle Türkiye’de esporu geliştiren ve yaygınlaştıran aktörlerden biri olduğumuz için gurur duyuyoruz. LoL Türkiye Büyük Finali 2020’yi biz de heyecanla takip edeceğiz. Finaldeki tüm takımlara ve yarışmacılara başarılar diliyoruz. ” diye konuştu.