Logitech, ENCE ile sponsorluk anlaşması imzaladığını açıkladı

Logitech, son dönemlerin iddiaları kulüplerinden ENCE ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Bu sponsorluk ile ünlü şirket, ENCE’in çevre birimi ihtiyacını karşılayacak.

Halihazırda CS: GO, PUBG, Hearthstone ve Starcraft 2 alanlarında kadrosu bulunan ENCE, son dönemlerde hızlı bir çıkış yakalamıştı. Bu iyi gidişatının büyük etkeni olarak IEM Katowice Major’da final oynamasını gösterebiliriz. Bunun yanında ENCE PUBG kadrosu, PUBG Europe League Aşama 1 şampiyonluğunu da elde etti.

ENCE CEO’su Mika Kuusisto sponsorluk anlaşması hakkında “Kulüp olarak, endüstri lideri bir oyun firması ile sözleşme yapmak için heyecanlıyız. Logitech ekipmanları, oyuncularımızın performanslarını bir üst seviyeye taşımasına yardımcı olacak. Onlarla çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyoruz.” açıklamalarında bulundu. (Playerbros)