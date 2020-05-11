Lloris’e, 15 binlik koruma!

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham’ın kalesini koruyan Hugo Lloris, ailesini ve çocuklarını düşündüğünü gerekçe göstererek evine bir köpek aldı. Köpeğin cinsinin ‘Belçika çoban köpeği’ olduğu açıklanırken, değerinin ise 15 bin Pound olduğu bilgisine ulaşıldı. 33 yaşındaki Fransız konuyla ilgili olarak, “Sizi korumaya adamış bir köpek. Dünyanın dört bir yanındaki ordu ve polis bu ırkları tercih ediyor” diye konuştu.