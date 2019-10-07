Lloris 3 ay sahalardan uzak kalacak

Tottenham ve Fransa Milli Takımı'nın başarılı kalecisi Hugo Lloris, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacak.

07 Ekim 2019, Pazartesi 19:56 Son Güncelleme:
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Lloris 3 ay sahalardan uzak kalacak

İngiltere Premier Lig'de Tottenham'ın Brighton'a konuk olduğu maçın henüz başında sol kolu üzerine dengesiz düşen Fransız kaleci Hugo Lloris apar topar hastaneye kaldırılmıştı.

Tottenham ve Fransa Milli Takımı'nın başarılı kalecisi Hugo Lloris, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Tecrübeli eldivenin sakatlığı büyük yankı uyandırmış ve sosyal medyada gündem olmuştu.

Lloris sakatlığı nedeniyle A Milli Takımımızla ile oynanacak EURO 2020 Elemeleri grup mücadelesinde Fransa Milli Takımın'daki yerini alamayacak.


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