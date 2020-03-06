Süper Lig'in 25.haftasında oynanan Ankaragücü maçında 78.dakikada oyuna giren Adem Ljajic son anlarda klas bir gol attı. Sırp oyuncu attığı golün ardından yaptığı hareketle gündeme geldi.

Oğuzhan Özyakup gibi

Gol sonrası sevincinde bir dönem Oğuzhan Özyakup gibi 'kulaklarını tıkayan' bir hareketle tribünlere tepkisini gösteren oyuncu attığı golden önce siyah-beyazlı taraftarlar tarafından eleştirilmişti.

Bu sezon üçüncü golü

Ljajic böylece 19 Ocak 2020 tarihinden sonra ilk kez gol atarken bu sezon ligde 3.kez fileleri havalandırmış oldu



