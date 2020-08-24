Ljajic’i ver Giuliano’yu al

Siyah-Beyazlılar’da 2.5 milyon Euro’luk maaşında indirime sıcak bakmaması sebebiyle Beşiktaş Yönetimi’nin yollarını ayırma kararı verdiği Adem Ljajic’e son olarak Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nasr talip olmuştu. 28 yaşındaki futbolcu için 4 milyon Euro’luk teklifle Kara Kartal’ın kapısını çalan kulübe, Beşiktaş’tan 7.5 milyon Euro’luk cevap gittiği öğrenildi. Bu gelişme sonrasında Al-Nasr’dan, Siyah-Beyazlılar’a yeni bir teklifin geldiği ortaya çıktı. Arap kulübünün, 2 yıl önce Fenerbahçe’ye 10.5 milyon Euro ödeyerek aldıkları Brezilyalı 10 numara Giuliano’yu bu transferde kullanmayı önerdiği bildirildi. Bu teklife olumlu bakan Beşiktaş Yönetimi’nin Giuliano’ya ek olarak 2 milyon Euro da para istediği öğrenildi. Taraflar arasında pazarlıklar sürerken, anlaşma zemininin yakın olduğu belirtildi.

Gelecek planları değişecek

Beşiktaş formasıyla geride bıraktığımız sezonda 29 maça çıkıp 7 gol ve 7 asistle oynayan Adem Ljajic, kariyerine ilk etapta İstanbul’da devam etmek istiyor. Kara Kartal’la 2022 yılına kadar kontratı bulunan Ljajic’in, İstanbul’dan ev satın alıp bütün planlamasını buranın üzerinden yaptığı belirtildi. Ancak maaş indirimi konusunda kulüple anlaşma sağlayamayan tecrübeli futbolcunun, bundan dolayı geleceğiyle ilgili olarak düşüncelerini güncellemesi gerekecek.