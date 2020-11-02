Kara Kartal'da, Adem Ljajic krizi... Sezon başından bu yana ligde sadece Konyaspor karşılaşmasında 11'de sahaya çıkan Sırp oyuncu, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında da mücadeleye kulübede başladı. 29 yaşındaki futbolcunun neden oynamadığı merak edilirken, konuya teknik direktör Sergen Yalçın maç önü konuşmasında açıklık getirdi. Başarılı çalıştırıcı, "Antrenman temposunun çok gerisinde. Sakatlıklar yaşadı. Kaliteli oyuncu ancak yetenek ve kalite yetmiyor, fayda kısmına bakıyoruz. Daha hazır oyuncularla oynuyoruz" dedi.

Morali bozuldu

Daha sonra Siyah-Beyazlı takım ısınmak için Vodafone Park çimlerine çıktı. Yıldız oyuncunun elleri belinde sahaya ayak basması ve bu şekilde ısınması da taraftarın tepkisine neden oldu. Ljajic ıslıklanırken moralinin de bir hayli bozulduğu gözlemlendi.