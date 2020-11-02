Ljajic'e büyük tepki!
Bu sezon sıfır gol ve sıfır asistle oynayan Sırp oyuncu, maç öncesinde elleri belinde bir şekilde ısınınca Siyah-Beyazlı taraftarların tepkisini çekti. Yeni Malatya karşısında Ljajic’e süre vermeyen Sergen Yalçın da, “Kaliteli oyuncu ancak fayda kısmına bakıyoruz. Daha hazır oyuncularla oynuyoruz” dedi
Kara Kartal'da, Adem Ljajic krizi... Sezon başından bu yana ligde sadece Konyaspor karşılaşmasında 11'de sahaya çıkan Sırp oyuncu, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında da mücadeleye kulübede başladı. 29 yaşındaki futbolcunun neden oynamadığı merak edilirken, konuya teknik direktör Sergen Yalçın maç önü konuşmasında açıklık getirdi. Başarılı çalıştırıcı, "Antrenman temposunun çok gerisinde. Sakatlıklar yaşadı. Kaliteli oyuncu ancak yetenek ve kalite yetmiyor, fayda kısmına bakıyoruz. Daha hazır oyuncularla oynuyoruz" dedi.
Morali bozuldu
Daha sonra Siyah-Beyazlı takım ısınmak için Vodafone Park çimlerine çıktı. Yıldız oyuncunun elleri belinde sahaya ayak basması ve bu şekilde ısınması da taraftarın tepkisine neden oldu. Ljajic ıslıklanırken moralinin de bir hayli bozulduğu gözlemlendi.