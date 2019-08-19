Ljajic soyunma odasında bağırdı!

Sezonun ilk maçında büyük hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş'ta Âdem Ljajic'in maç sonunda küplere bindiği ortaya çıktı.

19 Ağustos 2019, Pazartesi 09:59
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Ljajic soyunma odasında bağırdı!

Sivasspor deplasmanında siyah-beyazlıların tek etkili ismi olarak gözüken Boşnak asıllı yıldızın, karşılaşma sonunda soyunma odasına girdiğinde hücumda yalnız bırakıldığı gerekçesiyle bağırdığı ve teknik heyet tarafından sakinleştirildiği öğrenildi. 

SAMASSA MESAJI

Beşiktaş Kulübü, Sivasspor'la oynanan mücadelede sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Mamadou Samassa için geçmiş olsun mesajı geçti. Durumunun iyi olduğu öğrenilen Malili oyuncu için Sivasspor Kulübü'nün sosyal medyada yaptığı paylaşımın altına, "Geçmiş olsun Mamadou Samassa, acil şifalar dileriz" mesajı yazıldı. (Türkiye Gazetesi)

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