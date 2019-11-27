Ljajic güvence verdi: Daha iyi olacağım

Siyah-Beyazlılar’ın geçen sezon İtalya Serie A ekibi Torino’dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Adem Ljajic, Beşiktaş formasıyla ortaya koyduğu başarılı performansla göz doldurmuştu.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, 27 lig mücadelesinde görev yapıp 9 gol ve 11 asistlik performans sergileyerek tam 20 gole katkı sağlamıştı. Bu form grafiğinin ardından sözleşmesindeki 6.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu 30 taksitle kullanmak için Torino’yla el sıkışan Beşiktaş, oyuncunun bonservisini aldı ama Boşnak asıllı futbolcudan bu sezon beklediği istikrarı göremedi. 14 karşılaşmada görev alıp 2 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Adem Ljajic’in, agresif bir görüntü içerisinde olması hem teknik ekibi hem de taraftarı sinirlendirdi.

Kocadağ: Sıkıntın neyse çözelim!

Adem Ljajic’in Konyaspor karşılaşmasında da beklentileri karşılayamaması sonrasında devreye yönetim girdi. Futbol A Takım Sorumlusu Emre Kocadağ’ın dün Ljajic’le bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Kocadağ’ın, yapılan görüşmede, “Çok özel yetenekleri olan birisin. Taraftar, yönetim, medya ve teknik ekibin düşündüğü gibi senin de kendi performansından memnun olduğunu düşünmüyoruz. Ne oldu böyle! Sıkıntı neyse konuşup çözelim ve artık sahada kendini göster” dediği öğrenildi.

Ljajic: Bir sorunum yok

Sırbistan Milli Takımı forması giyen Ljajic’in de form grafiğinin düşüşünü, sistemin değişimine bağladığı bildirildi. Kocadağ’ın ardından sözü alan Ljajic’in, “Takım olarak bocaladık. Bu durum bende biraz daha fazla oldu. Artık bu durumu aşmak için son noktadayız. Kazanmaya başladıkça özgüvenimiz de arttı. Yakında her şey çok daha iyi olacak. Takım içi ve dışında sorun yok. Formumu yükseltmek için elimden geleni yapacağım” sözlerini sarf ederek formunu üst seviyeye taşıma sözü verdiği kaydedildi.

Orhan Yıldırım