Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tokyo Olimpiyatları’na puan kazandıran şampiyonaya 45 ülkeden 149 kadın ve 210 erkek judocu katılıyor. Organizasyonun ilk gününde Türkiye’yi temsilen tatamiye 5 milli judocu çıktı.

Kadınlar 48 kiloda Ebru Şahin, ilk turu maç yapmadan geçerken, ikinci turda Fransız Melanie Clement ile karşılaştı. Ebru Şahin normal süresi puansız tamamlanan mücadelenin altı skorunda rakibine yenildi

Erkekler 60 kiloda Mihraç Akkuş ise ilk turu bay geçip, ikinci maçında Azerbaycanlı Karamat Hüseyinov’a mağlup oldu.

Kadınlar 48 kiloda Gül Kader Şentürk, 52 kiloda İrem Korkmaz, erkekler 60 kiloda Salih Yıldız da ilk tur maçlarında rakiplerine yenildi.

Şampiyonada yarın kadınlar 70 kiloda Minel Akdeniz, erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu, Bayram Kandemir ile 81 kiloda Vedat Albayrak ile Muhammed Mustafa Koç tatamiye çıkacak.

AA