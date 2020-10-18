Liverpool’un yıldızı Mohamed Salah, 100’ler kulübüne girdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’da forma giyen Mısırlı yıldız oyuncu Mohamed Salah, takımının 100’ler kulübüne girdi.

18 Ekim 2020, Pazar 23:33 Son Güncelleme:
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Liverpool’un yıldızı Mohamed Salah, 100’ler kulübüne girdi

Takımının Everton ile 2-2 berabere kaldığı son lig maçında bir kez ağları sarsan 28 yaşındaki Salah, Liverpool formasıyla 100 gol barajına ulaşan 17. oyuncu olarak kulüp tarihine adını yazdırdı.     

Son olarak takımın efsane oyuncularından İngiliz Steven Gerrard’ın 2008 yılında dahil olduğu 100’ler kulübünün ilk sırasında ise Liverpool formasıyla 346 gole imza atan Galli eski yıldız santrafor Ian Rush yer alıyor.     

Liverpool formasıyla 100 gole ulaşan oyuncular şöyle:     

1- Ian Rush - 346     

2- Roger Hunt - 285     

3- Gordon Hodgson - 241     

4- Billy Liddell - 228     

5- Steven Gerrard - 186     

6- Robbie Fowler - 183     

7- Kenny Dalglish - 172     

8- Michael Owen - 158     

9-Harry Chambers - 151     

10- Sam Raybould - 130     

11- Jack Parkinson - 128     

12- Dick Forshaw - 123     

13- Ian St John - 118     

14- Jack Balmer - 110     

15- John Barnes - 108     

16- Kevin Keegan - 100     

17- Mohamed Salah - 100

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