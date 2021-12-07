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Liverpool'un transferde hedefi Paulo Dybala

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Juventus'un yıldız futbolcusu Paulo Dybala ile ilgileniyor. İddialara göre İngiliz ekip, Juventus ile sözleşme uzatma görüşmelerinden henüz bir sonuç alamayan Paulo Dybala'nın durumunu yakından takip ediyor.

07 Aralık 2021, Salı 21:26 Son Güncelleme:
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Liverpool'un transferde hedefi Paulo Dybala

Hücum hattına takviye yapmak isteyen Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool'un, Juventus'un yıldız futbolcusu Paulo Dybala ile ilgilendiği ileri sürüldü.

Express'te yer alan habere göre Liverpool, Juventus ile sözleşme uzatma konusunda henüz bir anlaşmaya varmayan Paulo Dybala'nın durumunu yakından takip ediyor.

İngiliz ekip, Dybala Juventus ile sözleşme uzatmaz ise Arjantinli futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden transfer etmek için harekete geçecek.

28 yaşındaki Arjantinli futbolcunun İtalyan ekibi ile sözleşmesi sezon sonu bitiyor.


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