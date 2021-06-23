Geçen sezon devre arasında Premier Lig devi Liverpool'a kiralık olarak transfer olan Ozan Kabak için flaş bir gelişme yaşandı. Ay sonunda sözleşmesi sona erecek Ozan Kabak, A Milli Takım ile Euro 2020 kadrosunda yer aldı.

2000 doğumlu oyuncunun Euro 2020'de süre almaması Schalke 04'ün planlarını değiştirdi. Der Westen'in haberine gire Schalke 04, maaşı karşılamakta zorlandığı Ozan Kabak ile yollarını ayıracak. Bu durumda Liverpool'un eli güçlendi. Kadrosuna Konate'yi de katan Liverpool'un Ozan Kabak'ı daha uygun bir bonservis ile transfer edebileceği yazıldı.







